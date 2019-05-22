Binali Yıldırım: YSK aksine karar verince 'çete' dediler

Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, “İlk gün YSK en güvendiğimiz kurum demediler mi? YSK aksine karar verince ’çete’ dediler. CHP Antalya, Mersin, Ankara’da kazanınca hukuk var. İstanbul’da hırsızlıklar ortaya çıkınca hukuk yok.” dedi.
Binali Yıldırım: YSK aksine karar verince 'çete' dediler22.05.2019 23:44
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