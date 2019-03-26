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Binali Yıldırım Youtube kanalı açtı! İşte ilk videosu

26.03.2019 10:03

AK Parti tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Binali Yıldırım, kendi ismiyle YouTube kanalı açtı. Yıldırım, ilk videosunda Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı konuk etti.


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