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Binali Yıldırım yıllar sonra açıkladı: Girdiğim üniversite sınavının sorularını da çaldılar

18.05.2019 03:54

31 Mart seçimlerinde sandıkların yüzde 10’u sayılmıştı ve 83 sandıkta Binali Yıldırım’ın 11 bin 347 oyunun oy birleştirmelerde kaydırıldığı tespit edilmiş ve YSK İstanbul seçimlerinin 23 Haziran 2019 tarihinde yenilenmesine karar vermişti. Binali Yıldırım konuk olduğu evde girdiği üniversite sınavının da iptal edilip tekrar yapıldığını açıkladı. Yıldırım, "İkinci kere üniversite imtihanına girdim. Şansımız hep böyle..." ifadelerini kullandı.


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