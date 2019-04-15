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Binali Yıldırım, ''Yeniden aday olacak mısınız?'' sorusunu yanıtladı

15.04.2019 15:50

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım açıklamalarda bulundu. Binali Yıldırım, ''Süreci YSK yönetiyor. Dolayısıyla YSK'nın vereceği kararlar ortada yokken böyle bir süreç yaşanmamışken bu şekilde bir öngörüde bulunmak anlam ifade etmez. Bekleyelim, YSK'nın vereceği karar neyse ona göre herkes durumunu değerlendirecek ve bir yol haritası çizecek. dedi.


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