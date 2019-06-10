Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayınının tarihi ve sunucusu belli oldu (Video) 10.06.2019 13:51

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti adayı Binali Yıldırım ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun ortak olarak gerçekleştireceği canlı yayının detayları belli oldu. Yıldırım ve İmamoğlu ne zaman, hangi kanalca canlı yayına çıkacak? Detaylar haberimizde...

Gözler 23 Haziran'daki İstanbul seçimlerinde. Sandık başına gitmeye iki haftadan az bir zaman kaldı.

Ama bu süreçte en çok merak edilen Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geleceği canlı yayın. Hangi kanalda yayınlanacak? Programın moderatörlüğünü kim yapacak? İşte bu soruların cevabı için AK Parti ile CHP bir araya geldi.

Görüşmeleri, AK Parti'den Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile CHP'den Grup Başkanvekili Engin Altay yürüttü.

Mahir Ünal ve Engin Altay, ortak yayının zamanı ve hangi kanalda yapılacağı ile ilgili ayrıntıları ele aldı.

Konuyla ilgili, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı fuaye alanında kameraların karşısına geçti.

ORTAK YAYIN 16 HAZİRAN SAAT 21'DE

Yapılan açıklamalara göre, Yıldırım ve İmamoğlu 16 Haziran saat 21'de canlı yayında bir araya gelecek ve tüm kanallarda yayınlanacak. Moderatörlüğü İsmail Küçükkaya yapacak. Canlı yayın programı Lütfi Kırdar Kongre merkezinde gerçekleştirilecek.