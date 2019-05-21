Seçim çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, gençlerin iftar davetinin ardından bir vatandaşın daha ısrarını kıramamış ve evine devet etmişti. Yıldırım Adem Yılmaz ve ailesini evinde ağırladı.
Binali Yıldırım, Twitter'dan gelen mesaja duyarsız kalmadı! O aileyi evinde ağırladı21.05.2019 08:16
- Binali Yıldırım, Twitter'dan gelen mesaja duyarsız kalmadı! O aileyi evinde ağırladı
- Emeklilere son dakika bayram ikramiyesi müjdesi! 40 bin emekli daha ikramiyeye kavuşacak...
- Meteoroloji son dakika fırtına uyarısı | 21 Mayıs hava durumu
- Binali Yıldırım'dan Çengelköylülere sürpriz!
- CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'ndan Tevfik Göksu ile ilgili skandal sözler
- Adana'da kız kaçırma kavgası! Özel harekatçılar olay yerine geldi
- Binali Yıldırım, Twitter'dan gelen mesaja duyarsız kalmadı! O aileyi evinde ağırladı
- Kütahya'da korkunç görüntüler! Tartıştığı yaşıtlarına döner bıçağı ile saldırdı
- İşte CHP'nin son tiyatrosu! CHP’li meclis üyesi Emine Polat'ı AK Partili gibi gösterip...
- MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin klasik araba turu! Ankara sokaklarını o şarkı eşliğinde böyle gezdi
- İmamoğlu'nun kampanya direktörü Özkan'ın FETÖ kanalında MİT tırları ihanetini duyuruken görüntüleri çıktı
- Siirt'te gri kategoride aranan PKK'lı terörist teslim oldu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.