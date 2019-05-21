Binali Yıldırım, Twitter'dan gelen mesaja duyarsız kalmadı! O aileyi evinde ağırladı 21.05.2019 01:16

Seçim çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, gençlerin iftar davetinin ardından bir vatandaşın daha ısrarını kıramamış ve evine devet etmişti. Yıldırım Adem Yılmaz ve ailesini evinde ağırladı.