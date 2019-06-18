Binali Yıldırım sosyal medyadan paylaştı: İşi ehline verin İstanbul kazansın

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, sosyal medya hesabı Twitter'dan bir video paylaşımında bulundu. Yıldırım, video paylaşımında “Yıllardır ülkem için aşmadık dağ, sermedik yol, atmadık köprü bırakmadım. Aldığım her görevi koltuk sevdası ile değil, millet aşkı ve görev bilinciyle yerine getirdim. Şimdi gayem İstanbul, derdim İstanbul, hayalim İstanbul.” notunu düştü. İşte Yıldırım'ın paylaştığı o video...
Binali Yıldırım sosyal medyadan paylaştı: İşi ehline verin İstanbul kazansın18.06.2019 22:16
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