Binali Yıldırım: Son günü coşkuyla ve sevgiyle geçiriyoruz! 30.03.2019 18:08

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bir gazetecinin, "Seçime saatler kaldı, ne hissediyorsunuz?" sorusuna, "Görüyorsunuz gayet keyifli, son günü coşkuyla ve sevgiyle geçiriyoruz. Bakırköy'den şimdi Büyükçekmece'ye gidiyoruz. Oradaki hemşehrilerimizi selamlayacağız. Onların dualarını ve desteklerini alacağız ve böylece Silivri'de noktayı koyacağız." yanıtını verdi.