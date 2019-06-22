Binali Yıldırım "Son gülen iyi güler" atasözünü Fransızca söyledi

"Bir Fransız atasözü vardır bilirsiniz" diyen Binali Yıldırım "Son gülen iyi güler" atasözünü Fransızca söyleyerek, Okan Bayülgen'i şoke etti.
Binali Yıldırım "Son gülen iyi güler" atasözünü Fransızca söyledi22.06.2019 01:08
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