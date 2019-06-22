Haberler Web TV Binali Yıldırım "Son gülen iyi güler" atasözünü Fransızca söyledi

Binali Yıldırım "Son gülen iyi güler" atasözünü Fransızca söyledi

22.06.2019 01:08

"Bir Fransız atasözü vardır bilirsiniz" diyen Binali Yıldırım "Son gülen iyi güler" atasözünü Fransızca söyleyerek, Okan Bayülgen'i şoke etti.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları