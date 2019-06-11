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Binali Yıldırım Silivri'de vatandaşlarla bir araya geldi

11.06.2019 01:26

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Silivri'de vatandaşlarla bir araya geldi. Binali Yıldırım, Silivri Büyükkılıçlı Köyü'nde Aysun Abla'nın Çiftliği'nde vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.


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