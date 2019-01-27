Binali Yıldırım seçim ofisine klasik otomobille geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım'ı ziyaret etti.
Binali Yıldırım, Kavacık'taki seçim ofisine ailesine ait "24 FF 224" plakalı klasik otomobili kullanarak geldi. Yıldırım, otomobilinden indikten sonra kendisini bekleyen basın mensuplarıyla tokalaşarak selamlaştı.
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