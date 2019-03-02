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Binali Yıldırım 'Şansımızı deneyelim' diyerek konuşma sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı

02.03.2019 03:46

Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilere seslendi.


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