Binali Yıldırım 'Şansımızı deneyelim' diyerek konuşma sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı

Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilere seslendi.
Binali Yıldırım 'Şansımızı deneyelim' diyerek konuşma sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı02.03.2019 03:46
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