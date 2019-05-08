Binali Yıldırım sandıkta yapılan organize usulsüzlüğü tek tek anlattı 08.05.2019 19:38

Cumhur İttifakı'nın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 31 Mart seçimlerinde yapılmış olan organize usulsüzlükleri tek tek anlattı. Yapılan hile ve yolsuzluğun YSK'dan döndüğünü belirten Yıldırım, "Adım gibi biliyorum oylar yeniden sayılsaydı bu seçim açık ara tersine dönecekti" ifadelerini kullandı.