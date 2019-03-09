Binali Yıldırım 'PUBG' oynadı... ''Torunlar oynuyor ama öğretmiyor'' dedi 09.03.2019 18:36

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "İstanbul'un büyüklüğüne, şehrin kültürel mirasına yakışacak bir kütüphaneyi şehrimize kazandıracağız. Rami Şehir Kütüphanesi milyonlarca esere, dijital yayına ev sahipliği yapacak." dedi. Yıldırım daha sonra E-Oyun Turnuva alanına geçerek burada takım halinde internet üzerinden oynanan "PUBG" adlı oyunu gençlerle oynadı. Yıldırım, "Torunlar oynuyor ama bize öğretmiyorlar. Sıkıntı orada." dedi.