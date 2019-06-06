Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Diyarbakır'da A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Binali Yıldırım açıklamalarında "PKK ve HDP Kürtleri temsil etmiyor" dedi ve birlik ve beraberlik mesajları verdi. 23 Haziran'da İstanbul'da yapılacak olan seçimle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Binali Yıldırım'ın A Haber'e özel yaptığı flaş açıklamalar.
Binali Yıldırım: PKK ve HDP Kürtleri temsil etmiyor (Video)06.06.2019 18:56
- AB'den vize ücret zammına onay! 60 avroluk ücret, 80 avroya çıkarılacak
- Binali Yıldırım: PKK ve HDP Kürtleri temsil etmiyor (Video)
- Binlerce çalışanı ilgilendiriyor! Gece işçisi istifa ederse tazminat alabilecek
- Bakan Berat Albayrak formayı giydi Trabzonlu gençlerle bir araya geldi
- Antalya'nın Kaş ilçesinde izdiham! 3 kilometrelik araç kuyruğu...
- Antalya'da kahreden olay! Kimse görmesin diye böyle kapattılar...
- Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pençe Harekatı paylaşımı
- Dönüş başladı! Tatilciler geri geliyor
- Binali Yıldırım'ı memleketinde yüzlerce hemşehrisi uğurladı! Tokalaşma kuyruğu 1 saat sürdü
- Son dakika: Binali Yıldırım'dan Diyarbakır'da önemli mesajlar
- Son dakika haberi: Çayda kaybolan Fatma Nur'un cansız bedeni bulundu
- 'Dünyanın nazar boncuğu' Meke Gölü'nde şaşırtan görüntü! Havadan böyle görüntülendi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.