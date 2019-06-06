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Binali Yıldırım: PKK ve HDP Kürtleri temsil etmiyor (Video)

06.06.2019 18:56

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Diyarbakır'da A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Binali Yıldırım açıklamalarında "PKK ve HDP Kürtleri temsil etmiyor" dedi ve birlik ve beraberlik mesajları verdi. 23 Haziran'da İstanbul'da yapılacak olan seçimle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Binali Yıldırım'ın A Haber'e özel yaptığı flaş açıklamalar.


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