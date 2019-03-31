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Binali Yıldırım oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu

31.03.2019 11:56

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım Tuzla Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu’nda oyunu kullandı. O y verme işlemini tamamladıktan sonra kemaralar karşısına geçen Binali Yıldırım Açıklamalarda bulundu.


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