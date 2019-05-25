AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul seçimlerine ilişkin “Oyların yüzde 10’u sayıldı, yani 8,5 milyon oy kullanıldı, 850 bini sayıldı fark 15 bin azaldı. 29 bin 500’den 13 bin 729’a düştü, geriye kalan yüzde 90 yani 7,5 milyondan fazla oy sayılsaydı, hayli hayli çok fazla farkla sonuç değişirdi” dedi.
Binali Yıldırım: Oyların geriye kalan yüzde 90’ı sayılsaydı....25.05.2019 01:23
- Binali Yıldırım: Oyların geriye kalan yüzde 90’ı sayılsaydı....
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