Binali Yıldırım okul açılışında Başkan Erdoğan'ı aradı... Erdoğan ve minik öğrenci arasındaki diyalog gülümsetti 09.09.2019 18:05

İzmir’de Başkan Erdoğan’ın canlı bağlantıyla katıldığı Kaptan Altay Altuğ İlkokulu'nun açılışını yapan Binali Yıldırım, mikrofonu Başkan Erdoğan’a seslenmek isteyen Nizam Efe isimli öğrenciye verdi. Öğrenci, “Ben Binali Yıldırım’ı çok seviyorum” derken, Erdoğan’ın “Ama sen beni kıskandırıyorsun” cevabı üzerine Yıldırım da gülerek, “Baltayı taşa vurduk” ifadelerini kullandı.

TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım 2019- 2020 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın açılış törenine İzmir'de katıldı. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaptırılan Kaptan Altay Altuğ İlkokulu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Okulun açılışı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katılımıyla gerçekleştirildi. Dört şehirle birlikte İzmir'deki açılışa da canlı bağlanan Erdoğan, Yıldırım'dan okul hakkında bilgi aldı. Bu sırada Yıldırım, Nizam Efe isimli bir öğrencinin Erdoğan'a sesleneceğini belirterek mikrofonu öğrenciye verdi. Öğrenci, "Ben Binali Yıldırım'ı çok seviyorum, onu televizyonda görüyorum" dedi. Binali Yıldırım, "Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı" diye düzeltirken, Erdoğan da öğrenciye, "Ama sen beni kıskandırıyorsun" yanıtını verdi. Bunun üzerine Yıldırım, gülerek, "Baltayı taşa vurduk" ifadelerini kullandı.

"ORMAN YANGINLARININ ARKASINDA BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ VAR"

Yıldırım, geçen 18 Ağustos'ta İzmir'in Karabağlar ilçesi Tırazlı Mahallesi yakınlarında yaşanan orman yangınını hatırlatarak, "Hepimiz biliyoruz ki bu yangınlarının arkasında alçak bölücü terör örgütü var. Terör örgütü sadece gençlerimizi dağa çıkarmıyor. Sadece polisimizi askerimizi güvenlik korucumuzu şehit etmiyor aynı zamanda akciğerlerimiz olan ormanlarımızı da yakmaktan geri kalmıyorlar" dedi. Yıldırım, yanan alanlara fidan dikim töreninin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yapılacağını söyledi.

'OKUL ÖNCESİ OKULLAŞMA ORANINI YÜZDE 60'DAN YÜZDE 80'E YÜKSELTTİK'

Törenin açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim İl Müdürü Ömer Yahşi, nitelikli eğitim imkanına kavuşan her çocuk ile daha da büyüyüp güçlendiklerini belirterek, şöyle dedi:

"İlimizde son üç yılda okul öncesi okullaşma oranını yüzde 60'dan yüzde 80'e yükselttik. Okullarımızın tekli eğitime geçiş oranını yüzde 66'dan yüzde 81'e çıkardık. Terör örgütü soruşturmaları kapsamında kapatılan ve bakanlığımız kanalıyla müdürlüğümüze devredilen 187 kurumu, önceliği özel eğitime vererek milletimizin hizmetine sunduk. İlimizde özel eğitim okul ve kurum sayısını yüzde 25 artırırken, eğitim almak isteyen tüm öğrencilerimizi bu kurumlara yerleştirdik. İlimize 5 anaokulu, 16 ilkokul, 13 ortaokul ve 14 lise olmak üzere toplam 48 okul ve 1 adet çok amaçlı salon ile 1 meslek lisesi atölyesini kazandırdık. Çocuklarımız yarına bakan yüzümüz, en büyük zenginliğimizdir. Bu ülke için kurduğumuz hayallerin başköşesinde onlar var. İl genelinde yaklaşık 90 bine yakın öğrencimizi 'İlham Veren Buluşmalarda' ülkemizin duayen isimleri ile bir araya getirerek, gelecek planlarında destek oluyoruz."

'VELİLERE ÖNEMLİ GÖREV DÜŞÜYOR'

İzmir Valisi Erol Ayıldız ile Kaptan Altay Altuğ'un oğlu Noyan Altuğ da birer konuşma yaptı. Noyan Altuğ, 70 yıldır denizlerden kazandıklarını eğitime yatırmaktan onur duyduklarını söyledi. İstanbul'da yaşayan Kaptan Altay Altuğ'un görüntülü mesaj gönderdiği törende Binali Yıldırım, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, velilere önemli görevler düştüğünü söyledi. Yıldırım, "Evlatlarımız okullarına başlıyor. Derslerle, etkinliklerle yavrularımızı geleceğe hayata hazırlıyoruz. Okulda sadece eğitim olmayacak, aynı zamanda kültürel spor ve sosyal faaliyetler de olacak. Yavrularımız arkadaşlıklarını pekiştirecek, birlikte çok güzel günler geçirecek. Hepimizin amacı evlatlarımızı en iyi şekilde yetiştirmek. Bu konuda okullarımızın önemli olduğunu biliyorum. Ancak başarının sırrı bildiğiniz gibi öğretmen, öğrenci, veli üçgeninden geçiyor. Sadece öğrenciyle değil öğretmenle değil, veli de çok önemli. Bir öğretmen eşi olarak öğretmenliğin ne kadar ulvi bir görev olduğunu, güzel bir meslek olduğunu iyi bilirim. Okulumuz 32 dersliği olan, spor salonuyla laboratuvarından kantinine, kütüphanesine varıncaya kadar en güzel şekilde hazırlanmış durumda. Taşa toprağa yapılan yatırımın ömrü bellidir. 30 senedir, 40 senedir bilemedin 50 senedir. Ancak insana yapılan yatırım, eğitime yapılan yatırımın ömrü nesilden nesile devam eder. Bizim dinimiz öğrenmeyi emrediyor. İlk emri 'Oku'dur. 'İlim Çin'de de olsa gidin, bulun, öğrenin' diyor" diye konuştu.

FİDANLAR ÖĞRETMEN GÜNÜ'NDE DİKİLECEK

İzmir'de geçen ay yaşanan orman yangınını hatırlatan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bildiğiniz gibi son yıllarda çevre konusu çok önemli hale geldi. İklim değişikliği ve küresel ısınma sebebiyle maalesef mevsimler de değişiyor. Yazın ortasında kışı, kışın ortasında yazı yaşar hale geldik. Kısa bir süre önce İzmir'in Karabağlar ilçesinde orman yangını çıktı. Yüzlerce hektar yeşil alan kül oldu gitti. Adeta ciğerimiz yandı, yeşillerimiz karaya dönüştü, küle dönüştü. Hepimiz biliyoruz ki bu yangınların da arkasında alçak bölücü terör örgütü var. Terör örgütü sadece gençlerimizi dağa çıkarmıyor. Sadece polisimizi, askerimizi, güvenlik korucumuzu şehit etmiyor aynı zamanda akciğerlerimiz olan ormanlarımızı da yakmaktan geri kalmıyorlar. Ne yapanlarsa yapsınlar. Bugün 9 Eylül, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş günüdür. 9 Eylül tarihinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ordumuz aldığı talimatla 'İlk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri' talimatıyla 9 Eylül'de İzmir'e girmiş ve İzmir'i düşman işgalinden kurtarmıştır. Bu açılışla beraber, yanan yakılan ormanların tekrar yeşertilmesi için, farkındalık oluşturulması amacıyla 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yanan alanlara fidan dikeceğiz. İzmir'de 850 bin öğrencimiz, bütün sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri o güzel yerleri tekrar fidanla buluşturmak için seferber olacağız ve daha gür yeşil fidanları toprakla buluşturacağız."

'OKUL YAPTIRIN'

İzmirli iş insanlarından okul yaptırmalarını da isteyen Binali Yıldırım, "İzmir milli eğitimde önemli mesafe aldı. 3 bin 350 okulumuzda, 850 bin öğrencimizle eğitim yılına başlıyoruz. Ancak İzmir'deki işimiz henüz bitmiş değil. İzmir'in göç alan ilçelerinde yeni okullara ihtiyacımız var. Ben buradan İzmir'in iş insanlarına, hayırseverlerine çağrı yapmak istiyorum. İşte gördüğünüz gibi Kaptan Altay Altuğ gibi İzmirli hayırseverler böyle güzel okullar yapacak ve İzmir'in okul ihtiyacı bir an önce tamamlanacak. Okul yapanlar için başbakanlığım döneminde KDV muafiyeti getirdim. Yani eğer okul yaparsanız kullandığınız malzemelerde, işçilikle KDV ödemiyorsunuz. Dolayısıyla KDV'yi devlete ödemek yerine okul yaparak, yıllar yılı öğrenci yetişmesini sağlayacaksınız. Aynı zamanda sizden sonra da devam edecek hayrı gerçekleştirmiş olacaksınız" dedi.