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Binali Yıldırım öğrencilerle iftar açtı

15.05.2019 01:55

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, kendisini Twitter'dan iftara davet eden üniversite öğrencilerine konuk oldu. Yıldırım, Twitter'dan "Başkanım müjdeleriniz için çok teşekkür ediyoruz, bir gün bize iftara bekleriz." yazan Ensar Dikgöz isimli öğrencinin davetine, "Gençler iftara sizdeyim. Konum atın." yanıtı verdi. Üsküdar'daki evde öğrencilerle sohbet eden Yıldırım, bir öğrencinin annesiyle de telefonda görüştü.


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