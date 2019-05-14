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Binali Yıldırım öğrencilerin davetini kırmadı

14.05.2019 22:33

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım iftar yemeği için öğrenci evine konuk oldu.


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