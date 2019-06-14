AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı, "Şoför Dursun'un oğlu yapar dediler, ben de sözümü tuttum. Servisçi kardeşlerime müjde! Plaka tahdidi tamamdır, hayırlı uğurlu olsun" paylaşımı üzerine İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası üyeleri, Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünde basın açıklaması ve kutlama yaptı.
Binali Yıldırım müjdeyi vermişti! İBB önünde "plaka tahdidi" kutlaması14.06.2019 00:56
- Binali Yıldırım müjdeyi vermişti! İBB önünde "plaka tahdidi" kutlaması
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