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Binali Yıldırım müjdeyi verdi: 500 bin kişiye iş

02.03.2019 11:46

AK Parti’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, önemli müjdeler verdi: İstanbul’da 500 bin kişiye istihdam açacağız. Sadece 3 projemiz 78 bin kişiyi iş sahibi yapacak.


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