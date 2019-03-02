Binali Yıldırım müjdeyi verdi: 500 bin kişiye iş 02.03.2019 11:46

AK Parti’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, önemli müjdeler verdi: İstanbul’da 500 bin kişiye istihdam açacağız. Sadece 3 projemiz 78 bin kişiyi iş sahibi yapacak.