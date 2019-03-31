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Binali Yıldırım konuşmasını hazırladı!

31.03.2019 20:59

İstanbul'da seçimi önde götürürken AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'ın Twitter'dan paylaştığı fotoğrafta teşekkür konuşmasını hazırladığı görüldü.


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