İstanbul'da seçimi önde götürürken AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'ın Twitter'dan paylaştığı fotoğrafta teşekkür konuşmasını hazırladığı görüldü.
Binali Yıldırım konuşmasını hazırladı!31.03.2019 20:59
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