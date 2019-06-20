Özel bir televizyon kanalında 23 Haziran'da yapılacak olan seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Binali Yıldırım ''İstanbul’un geleceği için mutlaka sandığa gidin. "Ben de İstanbul’un geleceğinde söz sahibiyim" diyebilmek için önce oy vermek gerekiyor. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Bizim belediyeciliğimiz bugün değil, 1994’ten beri geliyor.'' ifadelerini kullandı.
Binali Yıldırım: İstanbul'un geleceği için mutlaka sandığa gidin20.06.2019 03:44
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