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Binali Yıldırım: İstanbul'u yatırımcılar için cazip hale getireceğiz

01.06.2019 01:57

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Ana unsuru İstanbul için ne yaptıysak, Türkiye için ne yaptıysak yine biz yaparız. 'Her şey çok daha iyi olacak' söylemine karşı 'Her şeyin daha iyi olacağı' konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın bir söylemi var. Bizim tabanımızda bunu bir söyleme dönüştürerek tekrarladı. O doğal olarak gelişti." dedi. Yıldırım yaptığı açıklamalarda İstanbullulara da müjdeyi verdi. Yıldırım, "Doğal gaza yüzde 10 indirim yapacağız. Her mahalleye mutlaka en az bir tane kreş açacağız. Ayrıca, çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerimiz de toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanacak." dedi.


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