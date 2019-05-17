Binali Yıldırım: İstanbul'u dünyada 1 numara yapacağız

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "İşte şimdi, bu kadar büyük hizmetler yaptığımız, Peygamberimizin müjdesine mazhar olmuş bu şehre belediye başkanı adayı olarak karşınızdayım. Destek ve dualarınızla İstanbul'u dünyada 1 numara yapacağız." dedi.
Binali Yıldırım: İstanbul'u dünyada 1 numara yapacağız17.05.2019 00:40
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