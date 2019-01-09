Binali Yıldırım: "İstanbul'u 2023'e hazırlamak için hazırız" 09 Ocak 2019, Çarşamba

'Gençler sürücüsüz arabalar için belediye başkanları nasıl bir proje düşünüyor bunları soruyorlar. Bugün bunlar hayal değil adım adım hayatımıza giren şeyler. Statükoyu değiştirmek isteyenler fark oluşuruyor ve ismini tarihe yazdırıyor. Türkiye bugüne kadar 4 anayasa yaptı. Ama bu anayasaların hepsinin millet için yapıldığı iddia edilse de hiçbirinin içine millet tam olarak girmedi. Çünkü korkularımızla milletin tehdit olabileceği düşüncesi ile bütün bu değişiklikleri yaptık. Vesayet odaklarının müdahalesi ile yaptık. İlk defa milletin iradesi ile 16 Nisan 2017'de kabul edilen anayasa değişikliğini gerçekleştirdik. Yerel yönetimde kaynak kullanımında ciddi anlamda dikkatli olma ihtiyacı var. İstanbul'a projeleriniz ne diye soruyorlar. Her şeyden önemlisi İstanbul'u deprem tehdidini ortadan kaldıracak çalışmalar yeşil alan ve çevre hassasiyetini sonuna kadar gözetecek yönetim anlayışı trafiğin eziyet olmaktan çıkacak şehre dönüşmesi. İstanbul'un dışı ile ilgili ulaşım iletişim problemi yok. İstanbul'u 2023'e hazırlamak için hazırız.''