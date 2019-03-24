Binali Yıldırım: İstanbul'a hizmet etme fırsatı bulduğum için rabbime şükrediyorum

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'daki ‘Büyük İstanbul Mitingi’nde konuştu. Binali Yıldırım: ''1994'ten beri gönül coğrafyamızın lideri, mazlumların kardeşi, suskun dünyanın sesi Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olarak İstanbul'a hizmet etme fırsatı bulduğum için rabbime şükrediyorum.'' dedi.
Binali Yıldırım: İstanbul'a hizmet etme fırsatı bulduğum için rabbime şükrediyorum24.03.2019 15:28
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