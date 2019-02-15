Binali Yıldırım: İstanbul'a borcumu ödeme vakti geldi

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "11 yaşımda bu şehre geldim. Birçoğunuz da benim gibi memleketinden daha güzel bir gelecek için İstanbul'a gelmiş olabilir. Ortaokul, lise ve üniversite okudum. Burada evlendim. Burada yuva kurdum, çocuk ve torun sahibi oldum. 11 yaşındaki Binali'den bugünkü Binali Yıldırım'a gelişimle ilgili her türlü yaşadığım gelişmeleri bu şehre borçluyum. Şimdi Peygamberimizin müjdelediği İstanbul'a borcumu ödeme vaktimin geldiğini düşünüyorum." dedi. Raylı sistemlere ilişkin de açıklama yapan Yıldırım, "Raylı sistemi biz İngiltere'yle Londra'yla beraber başlamışız, 1870'te. İlk kazmayı Londra'da vurmuşlar, bizde de Karaköy-Tünel hattına. Biz 800 metrede kalmışız, Londra 400 kilometre yapmış 2000'li yılların başına kadar." ifadesini kullandı.
Binali Yıldırım: İstanbul'a borcumu ödeme vakti geldi15.02.2019 11:08
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