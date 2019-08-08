Binali Yıldırım, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda minibüs kullandı

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, açılışı yeni yapılan İstanbul-İzmir Otoyolu'nda, içinde bulunduğu minibüsün direksiyon koltuğuna geçerek bir süre kullandı.
Binali Yıldırım, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda minibüs kullandı08.08.2019 21:38
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