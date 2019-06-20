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Binali Yıldırım gençler için müjdelerini sıraladı

20.06.2019 03:48

Cumhur İttifakı İstanbul adayı Binali Yıldırım, gençler için bir dizi müjdeyi paylaştı. Yıldırım, ''Gençlerimiz şehir tiyatrolarına, müzelere ücretsiz girecekler. Bütün öğretmenler toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak. Gençlerimize 10 GB ücretsiz internet vereceğiz.'' ifadelerini kullandı.


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