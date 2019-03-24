Binali Yıldırım: Gelin birlikte İstanbul'u akıllı şehir yapalım 24.03.2019 15:40

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'daki ‘Büyük İstanbul Mitingi’nde konuştu. Binali Yıldırım: ''Çalışmak isteyene iş, kendi işini kurmak isteyene destek bizden. Müjde veriyorum ey İstanbul, ey gençler; gelin İstanbulla birlikte bu şehri akıllı şehir yapalım, bu uğurda birlikte çalışmaya benim kankam olmaya var mısınız gençler?'' dedi.