Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım, Ordulular buluşması sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Binali Yıldırım: "Demirtaş'ın İmamoğlu'na desteğini CHP'li ve İyi Partili seçmenin takdirine bırakıyorum. Masum insanların ölümünün müsebbibi olan bir kişinin çağrısı ve terörle münasebetini kesmemiş birinin desteklediği birinin arkasında milliyetçi, ülkücü, İyi Partili hemşehrilerimin durmayacağına inanıyorum." dedi.
Binali Yıldırım, Demirtaş'ın İmamoğlu'na destek çağrısına dair açıklamalarda bulundu (Video)18.06.2019 14:24
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