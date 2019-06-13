Cumhur İttifakı İstanbul adayı Binali Yıldırım, A Haber, ATV, A News ve A2 Televizyonu ortak yayınında CHP’nin oy sayımına karşı çıktığı açıkladı. Yıldırım, “Gece yarısı hemen CHP İl Başkanı gitti. İl Seçim Kurulu, İl Seçim hakimleriyle bir araya geldi ve beş dakikada karar çıkardılar. Biz kapılarından giremedik. Bizim arkadaşlarımız kapılarından içeri giremediler.” açıklamalarında bulundu.
Binali Yıldırım, CHP'lilerin oy sayımını durdurmak istediğini açıkladı13.06.2019 01:29
- Binali Yıldırım, CHP'lilerin oy sayımını durdurmak istediğini açıkladı
- Son dakika: Binali Yıldırım’dan A Haber’de flaş açıklamalar | Video
- Binali Yıldırım'dan İstanbullulara 'yeşil koridor' müjdesi
- En yandaş CHP'li Fatih Portakal arkadaşı Ekrem İmamoğlu'nu bitirdi! Görüntüler var
- Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak yayını nasıl olacak? Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı
- Başkan Erdoğan'dan yeni askerlik sistemine ilişkin açıklama
- Başkan Erdoğan'dan S-400 açıklaması: Biz bu işi bitirdik
- Fatih Portakal Ekrem İmamoğlu'nu yalanladı! Görüntüler var
- AK Parti yapar CHP yıkar!
- Bir tarafta icraat diğer tarafta yıkım! İşte gerçekler
- AK Parti yapar CHP yıkar! İşte İmamoğlu'nun yıkan tarafta olduğunu kanıtlayan tweetler
- Bir yanda icraat diğer yanda ise yıkım! İşte gerçekler
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.