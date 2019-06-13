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Binali Yıldırım, CHP'lilerin oy sayımını durdurmak istediğini açıkladı

13.06.2019 01:29

Cumhur İttifakı İstanbul adayı Binali Yıldırım, A Haber, ATV, A News ve A2 Televizyonu ortak yayınında CHP’nin oy sayımına karşı çıktığı açıkladı. Yıldırım, “Gece yarısı hemen CHP İl Başkanı gitti. İl Seçim Kurulu, İl Seçim hakimleriyle bir araya geldi ve beş dakikada karar çıkardılar. Biz kapılarından giremedik. Bizim arkadaşlarımız kapılarından içeri giremediler.” açıklamalarında bulundu.


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