Haberler Web TV Binali Yıldırım canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu

Binali Yıldırım canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu

22.05.2019 23:33

Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı. Canlı yayında müjdeler veren Yıldırım, " İstanbul'da ağırlaşan ekonomik şartlar dolayısıyla bazı toplum kesimlerinin ihtiyaçları var. Emekliler, asgari ücretle geçinenler, hiçbir geliri olmayanlar. Bunlara ilave sosyal destekler vereceğiz." dedi. Yıldırım, "Bu seçimlerde ben iki türlü mağdurum. Bir YSK doğru yapması gereken işleri doğru yapmadığı için beni mağdur etmiştir. İki oylarımızın bu yaptığı yanlış işlemden dolayı yerini bulmadığı için mağduriyetim var. Üçüncü mağduriyet de oy veren 8,5 milyon İstanbullu mağdurdur." şeklinde konuştu.


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