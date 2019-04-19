Binali Yıldırım: Çalışanlara şüpheli gibi davranılmamalı 19.04.2019 15:26

Binali Yıldırım, İstanbul'da cami açılışında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Binali Yıldırım, ''Sayın İmamoğlu bunu yalanladıysa söyleyecek bir şey yok. Ortalıkta evraklar dolaşıyor. Birisi herhalde başkanın imzasını taklit etti, yazılı talimat yaptı. Eğer böyleyse bu daha vahim bir şey. Umarım böyle değildir. Tabi ki Belediye Başkanı kurumla ilgili yapması gereken her türlü denetimi, incelemeyi yaptırabilir. Ama bütün işleyişin hukukun içerisinde olması ve belediyedeki yöneticileri, çalışanları şüpheli gibi görmekten uzak davranması esas olmalıdır.'' dedi.