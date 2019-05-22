Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, “Fazla olması çalınmadığı anlamına gelmez. O zırva. Çalınmasaydı 80 bin, değil 100 bin, 120 bin fazla alacaktım.” dedi.
Binali Yıldırım: Çalınmasaydı 80 bin değil, 100 bin, 120 bin fazla alacaktım22.05.2019 23:36
- Binali Yıldırım: YSK aksine karar verince 'çete' dediler
- Binali Yıldırım: Çalınmasaydı 80 bin değil, 100 bin, 120 bin fazla alacaktım
- Binali Yıldırım canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu
- Bu fotoğraf sosyal medyayı sallamıştı! Yavru köpekle belediye otobüsüne binen kadın...
- YSK'nın gerekçeli kararı nasıl yorumlandı?
- Son dakika... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- Bursa'da korkunç olay! Yolunu kestiği şahsa kurşun yağdırdı
- İşte YSK'nın gerekçeli kararı
- YSK İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin gerekçeli kararını açıkladı
- YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimine ilişkin kesin sonuçları ilan etti
- AK Parti MYK toplantısı sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
- AK Parti'den kritik açıklamalar
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.