Binali Yıldırım: Çalınmasaydı 80 bin değil, 100 bin, 120 bin fazla alacaktım 22.05.2019 23:36

Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, “Fazla olması çalınmadığı anlamına gelmez. O zırva. Çalınmasaydı 80 bin, değil 100 bin, 120 bin fazla alacaktım.” dedi.

