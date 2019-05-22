Haberler Web TV Binali Yıldırım: Çalınmasaydı 80 bin değil, 100 bin, 120 bin fazla alacaktım

Binali Yıldırım: Çalınmasaydı 80 bin değil, 100 bin, 120 bin fazla alacaktım

22.05.2019 23:36

Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, “Fazla olması çalınmadığı anlamına gelmez. O zırva. Çalınmasaydı 80 bin, değil 100 bin, 120 bin fazla alacaktım.” dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları