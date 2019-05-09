Binali Yıldırım: Bu millet her türlü oyunu bozmasını bilmiştir 09.05.2019 20:59

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da düzenlenen iftar yemeğinde konuştu. Yıldırım yaptığı açıklamada, "Ne yaparlarsa yapsınlar bugüne kadar bu millet her türlü oyunu bozmasını bilmiştir." ifadelerini kullandı.