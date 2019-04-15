Haberler Web TV Binali Yıldırım: Bu iş 1 sene önceden planlanmış

Binali Yıldırım: Bu iş 1 sene önceden planlanmış

15.04.2019 15:18

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım açıklamalarda bulundu. Binali Yıldırım, ''Büyükçekmece olayında deniliyor ki 'Seçmen naklini herkes yapıyor, siz de yaptınız'... Bu sahtekarlık. Kendi iradenizle seçmen nakli yapmıyorsunuz. CHP'li, belediyeden nüfusa geçici görevlendirilen biri. Bu iş 1 sene önceden planlanmış.'' dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları