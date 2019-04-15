Binali Yıldırım: Bu iş 1 sene önceden planlanmış

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım açıklamalarda bulundu. Binali Yıldırım, ''Büyükçekmece olayında deniliyor ki 'Seçmen naklini herkes yapıyor, siz de yaptınız'... Bu sahtekarlık. Kendi iradenizle seçmen nakli yapmıyorsunuz. CHP'li, belediyeden nüfusa geçici görevlendirilen biri. Bu iş 1 sene önceden planlanmış.'' dedi.
Binali Yıldırım: Bu iş 1 sene önceden planlanmış15.04.2019 15:18
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