Binali Yıldırım: Bu iş 1 sene önceden planlanmış 15.04.2019 15:18

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım açıklamalarda bulundu. Binali Yıldırım, ''Büyükçekmece olayında deniliyor ki 'Seçmen naklini herkes yapıyor, siz de yaptınız'... Bu sahtekarlık. Kendi iradenizle seçmen nakli yapmıyorsunuz. CHP'li, belediyeden nüfusa geçici görevlendirilen biri. Bu iş 1 sene önceden planlanmış.'' dedi.