Binali Yıldırım: Bizim seçmenimizde küskünlük olmaz 03.06.2019 01:20

Binali Yıldırım, "Bizim seçmenimizde küskünlük olmaz. Bizde küskünlük sabah başlar, akşam güneş batmadan biter; o da sevgiden gelir. İnsan sevdiğine sitem eder, sevdiğine küser ama her zaman resmin tamamına bakmayı tercih ederiz." dedi.