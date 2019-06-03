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Binali Yıldırım: Bizim seçmenimizde küskünlük olmaz

03.06.2019 01:20

Binali Yıldırım, "Bizim seçmenimizde küskünlük olmaz. Bizde küskünlük sabah başlar, akşam güneş batmadan biter; o da sevgiden gelir. İnsan sevdiğine sitem eder, sevdiğine küser ama her zaman resmin tamamına bakmayı tercih ederiz." dedi.


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