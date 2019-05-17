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Binali Yıldırım: Biz, bizi sevmeyeni de seviyoruz

17.05.2019 16:51

Cuma namazı sonrası konuşan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Biz herkesi seviyoruz. Bizi sevmeyenleri de seviyoruz." dedi.


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