Binali Yıldırım: Biz, bizi sevmeyeni de seviyoruz 17.05.2019 16:51

Cuma namazı sonrası konuşan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Biz herkesi seviyoruz. Bizi sevmeyenleri de seviyoruz." dedi.

