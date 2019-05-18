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Binali Yıldırım, Beşiktaş'ta vatandaşlarla buluştu

18.05.2019 20:01

Beşiktaş Çarşısı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Yıldırım, kendisine sevgi gösterisinde bulunanlarla fotoğraf çektirdi. Yıldırım, bir gazetecinin Çarşı'da yoğun ilginin yanı sıra "her şey çok güzel olacak" sloganlarının da atıldığını hatırlatması üzerine, "Bu da demokrasinin güzelliği. Ne kadar güzel, insanlar düşüncelerini ifade edebilir ama hiçbir zaman birbirimize ağır sözler, söylememeliyiz. Görüşlerimiz tabii ki farklı oluyor ancak aynı ülkede yaşıyor ve aynı havayı teneffüs ediyoruz. Tasamız bir, sevincimiz bir, hiçbir şey bir gönül kırmaya değmez." diye konuştu.


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