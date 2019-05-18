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Binali Yıldırım, Beşiktaş Çarşı'da yoğun ilgi

18.05.2019 20:10

Beşiktaş Çarşısı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Yıldırım, kendisine sevgi gösterisinde bulunanlarla fotoğraf çektirdi. Esnaf ziyareti de yapan Yıldırım, balıkçılarla sohbet ederek sorunlarını dinledi.


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