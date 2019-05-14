Binali Yıldırm, "Benim makam mevki hırsım yok, bütün makamları gördüm. Bazıları diyormuş isteksiz, bilmem ne. Gülüp geçiyorum. Çok ama çok istekliyim. Bütün birikimimi İstanbullular ile beraber bu şehirde taçlandırmak istiyorum.” dedi.
Binali Yıldırım: Benim makam mevki hırsım yok, bütün makamları gördüm14.05.2019 00:39
- Binali Yıldırım: Benim makam mevki hırsım yok, bütün makamları gördüm
- Binali Yıldırım: Biz oy çalınmasını tespit ettik
- Son dakika... Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar
- Van’ın Başkale ilçesindeki İran sınırında yabancı uyruklu 9 erkek cesedi bulundu
- Milyonlarca İstanbullunun beklediği haber geldi! Öğrenci aylık mavi kart 40 TL'ye düşüyor! Suya indirim...
- Sezai Temelli'den yine provokatif dil! "İmralı'nın yolu açılır"
- Son dakika... Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genel Merkezi'ndeki iftarın ardından önemli açıklamalar
- Ekrem İmamoğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı! İBB binasındaki Atatürk tablosunu CHP çalışanları teslim almış
- E-5'te yunus polisler kaza yaptı! Trafik durma noktasına geldi
- YSK İstanbul'da ilçe seçimlerini neden yenilemedi?
- YSK'dan CHP ve İyi Parti'nin İstanbul itirazları ile ilgili karar
- Artvin'de fuhuş operasyonu! Tam 110 kadın...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.