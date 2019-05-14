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Binali Yıldırım: Benim makam mevki hırsım yok, bütün makamları gördüm

14.05.2019 00:39

Binali Yıldırm, "Benim makam mevki hırsım yok, bütün makamları gördüm. Bazıları diyormuş isteksiz, bilmem ne. Gülüp geçiyorum. Çok ama çok istekliyim. Bütün birikimimi İstanbullular ile beraber bu şehirde taçlandırmak istiyorum.” dedi.


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