Binali Yıldırım Başkan Erdoğan’ın doğum gününü kutladı 26.02.2019 20:19

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım tarafından da unutulmadı. Yıldırım Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Erdoğan'ın 65'inci yaş günü için Giresun ve Erzincan mitingine katılmak üzere gittiği Atatürk Havalimanı'nda da sürpriz doğum günü yapılmıştı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Erzincan'da halka hitap programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü sinevizyon sunumuyla kutladı.

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Erzincan Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap eden Yıldırım, konuşmasının ortasında bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü olduğunu dile getirdi. Yıldırım, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş yıllara ait görüntülerinden oluşan videoyu ekrana getirterek doğum gününü kutladı.

Binali Yıldırım'ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanplatforma çıktı ve Erzincanlılara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması meydanı dolduran kalabalık tarafından zaman zaman 'Doğum günün kutlu olsun Cumhurbaşkanım' sloganıyla kesildi.

ERDOĞAN'A HAVALİMANINDA KUTLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 65'inci yaş günü için Giresun ve Erzincan mitingine katılmak üzere gittiği Atatürk Havalimanı'nda sürpriz doğum günü yapıldı.

Erdoğan'ın uçağa binmek üzere geleceği Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'nde hareketlilik erken saatlerden itibaren başladı. Aralarında Cengiz Kurtoğlu ve Orhan Gencebay'ın da bulunduğu bazı sanatçılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz bir doğum günü hazırlığı yaptı. Doğum günü için üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarının bulunduğu bir pasta da Devlet Konuk Evi'ne getirildi.