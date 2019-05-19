AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Avcılar'da vatandaşlarla bir araya geldi. Yıldırım, vatandaşların sorularını yanıtladı, seçimlerde yapılan usulsüzlükleri anlattı.
Binali Yıldırım Avcılar'da vatandaşlarla bir araya geldi19.05.2019 03:45
- Binali Yıldırım Avcılar'da vatandaşlarla bir araya geldi
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