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Binali Yıldırım açıkladı! Beylikdüzü beş yılda...

20.06.2019 03:58

Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, canlı yayında Ekrem İmamoğlu ve yardakçılarının ipliğini pazara çıkardı. Yıldırım, ''Beylikdüzü beş yılda 1 milyar 634 milyon lira bütçe kullanmış. Yatırıma giden miktar 369 milyon lira. Yani toplam bütçenin %22.6'sı. Gerisi nereye gitmiş? Dilencileri yakalamak için ihale yapmış, 700 bin lira ödemiş. O parayı dilencilere verse dilenciler kendiliğinden gider.'' dedi.


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