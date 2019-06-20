Binali Yıldırım açıkladı! Beylikdüzü beş yılda... 20.06.2019 03:58

Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, canlı yayında Ekrem İmamoğlu ve yardakçılarının ipliğini pazara çıkardı. Yıldırım, ''Beylikdüzü beş yılda 1 milyar 634 milyon lira bütçe kullanmış. Yatırıma giden miktar 369 milyon lira. Yani toplam bütçenin %22.6'sı. Gerisi nereye gitmiş? Dilencileri yakalamak için ihale yapmış, 700 bin lira ödemiş. O parayı dilencilere verse dilenciler kendiliğinden gider.'' dedi.