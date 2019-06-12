Binali Yıldırım A Haber canlı yayınında soruları yanıtlayacak |Video

Sandıkta usulsüzlükler nasıl yapıldı? 23 Haziran’da küskün seçmen nasıl sandığa çekilecek? 31 Mart ile 23 Haziran arasında hangi farklar var İstanbullulara müjdeleri neler olacak? Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım seçime günler kala canlı yayında soruları yanıtlıyor. Saat 21'de başlayacak olana "Binali Yıldırım Özel Yayını" Atv-A Haber, A News ve A2 ekranlarında ortak yayınlanacak.
Binali Yıldırım A Haber canlı yayınında soruları yanıtlayacak |Video12.06.2019 17:57
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