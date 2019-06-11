Binali Yıldırım: 23 Haziran'da aynı ilgi ve coşkuyla bu işi bitireceğiz 11.06.2019 18:16

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Gereken hangi tanıtım faaliyetleri ve neye ihtiyaç varsa onu yaparız. Bir sıkıntı yok. Şu anda büyük miting programımız yok." dedi. Bakırköy'de büyük bir coşku ve heyecanla karşılandığını dile getiren Yıldırım, "Aynı ilgiyi ve coşkuyu 23 Haziran'da sandıkta görecek ve bu işi bitireceğiz." dedi.