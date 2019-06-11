AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Gereken hangi tanıtım faaliyetleri ve neye ihtiyaç varsa onu yaparız. Bir sıkıntı yok. Şu anda büyük miting programımız yok." dedi. Bakırköy'de büyük bir coşku ve heyecanla karşılandığını dile getiren Yıldırım, "Aynı ilgiyi ve coşkuyu 23 Haziran'da sandıkta görecek ve bu işi bitireceğiz." dedi.
Binali Yıldırım: 23 Haziran'da aynı ilgi ve coşkuyla bu işi bitireceğiz11.06.2019 18:16
- Binali Yıldırım: 23 Haziran'da aynı ilgi ve coşkuyla bu işi bitireceğiz
- Cengiz Ünder İzlanda maçında forma giyemeyecek
- Bolu'da feci kaza! Otomobil refüje çarptı: 2 ölü, 5 yaralı (Video)
- İzlanda Türkiye TRT 1 canlı anlatım izle| İzlanda Türkiye canlı skor maç kaç kaç
- Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmeleri! Ecrin Kurnaz'ın katili kim? 11 Haziran Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm full izle
- YKS'ye girerken dikkat edilmesi gerekenler! YKS sınavına girerken yanımızda bulunması gereken belgeler (Video)
- Kastamonu'da hortum paniği! 20 dakika sürdü (Video)
- Türkiye'den muhteşem kareler! İşte kuş bakışı fotoğraflarla Türkiye'den yaz-kış manzaraları (Video)
- Trafik magandasına ibretlik ceza
- Jandarmadan yasa dışı kenevir ekenlere operasyon! Malatya'da 4 bin 687 kök kenevir ele geçirildi (Video)
- MHP'den flaş İstanbul kararı! 14 Haziran'dan itibaren...
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde silah sesleri! O anlar kamerada (Video)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.